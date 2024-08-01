ABD'li generalin yıllar önce gizli Türkiye planını açıkladığı ortaya çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye kaldığı konutta hedef alınarak öldürülmesi ve İsrail’in Beyrut saldırılarında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürülmesiyle Ortadoğu’da işler iyice karıştı

ABD gerilimi artıracak bir adım atarak Amerikan donanmasına ait savaş gemilerini Lübnan kıyılarına yönlendirmesi de gözlerden kaçmadı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD’li generalin yıllar önceki sözlerini tekrar gündeme getirerek hedeflerden birinin Türkiye olduğunu iddia etti.

"TÜRKİYE PLANI"

ABD’li Orgeneral NATO Eski Komutanı Wesley Clark’in 2007 yılında yaptığı bir röportajı aktaran Babüroğlu şöyle dedi:

Her şey bu kadar açık. Biz anlamıyoruz.

ABD’li Orgeneral NATO Eski Komutanı Wesley Clark, 2007 yılında yaptığı bir röportajda şöyle diyordu:

“Beş yıl içerisinde Irak’la başlayan sonrasında Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan’la devam edip İran’la bitecek yedi ülkeyi dağıtacağız.”

Kalan yedinci ülke İran. Ardından Türkiye.

-Peki bu dağıtılan ülkelerden göç edenler için ABD ve onu destekleyen AB ne önlem aldı? Hiç… Sadece göç edenlerin en iyilerini seçerek aldı. Bu tutumun uluslararası hukukta yeri nedir?.. Parçala, çökmüş ülke konumuna getir; sonra bölgeye verdiğin zararın faturasını hep başka ülkeler ödesin… Türkiye ödüyor ve ödeyecek.

ORTADOĞU’DA TANSİYON YÜKSELDİ

İran’ın yeni Cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak için Tahran’a gelen Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye kaldığı otelde korumasıyla birlikte hedef alınarak öldürüldü. Haniye’nin ölümünün ardından İran intikam bayrağını göndere çekti. Saldırıdan İran ve Hamas İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırılarda ise ölü sayısı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile 5 kişinin öldüğü, 80 yaralının olduğunu aktardı.

İddialara göre, İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef aldı. Hizbullah’ın kritik ismi Fuad Şükr’ün cesedinin bulunduğu da aktarıldı.

Tüm bunlar ışığında Ortadoğu’da tansiyon iyice yükseldi. ABD’nin açıklama yaparak İsrail’in yanında olduğunu vurgulaması ve donanmasına ait savaş gemilerini Lübnan kıyılarına yönlendirmesi de hareketliliği artırdı.

Saldırılar peş peşe gelirken Ortadoğu'da savaş ihtimali de arttı. Ayrıca Rusya, Türkiye, Katar, Çin ve Ürdün, Hamas liderinin ölümünü kınadı.