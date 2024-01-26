ABD'li mahkum ikinci kez idam edildi. Tüm dünya idam yöntemini konuşuyor

ABD'nin Alabama eyaletinde gerçekleştirilen infaz, hem mahkumun ikinci defa idam edilmesiyle hem de kullanılan yöntemle gündem oldu.

İKİNCİ KEZ İDAM EDİLDİ

Kenneth Eugene Smith isimli şahıs daha önce hiç denenmemiş bir yöntem olan nitrojen gazı kullanılarak infaz edildi. İnfazın bu sabah gerçekleştirildiği bildirildi.

Smith, 1989 yılında bin dolar karşılığında bir vaizin eşini bıçak ve darpla öldürmek suçundan müebbet cezası aldı. Daha sonra yapılan itirazlar ile bu ceza idam kararına dönüştürüldü.

Katil Smith'in ilk idam denemesi 2022'de yapıldı ancak başarısız olundu. İnfaz memurlarının yeterli seviyede kimyasal enjekte edememesinden dolayı ölüm cezası gerçekleştirilemedi.

Aradan geçen 2 yıldan sonra ise ABD'li yetkililer çok tartışılan bir karara imza atarak mahkumun daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle infaz edilmesine karar verdi.

22 DAKİKA SÜRDÜ

Yetkililer, 58 yaşındaki Kenneth Eugene Smith'in, Alabama'daki bir hapishanede oksijen yoksunluğuna neden olmak için yüz maskesinden saf nitrojen gazı solumasının ardından ABD saati ile 20.25'te öldüğünün duyurulduğunu söyledi.

Bunun, şu anda ABD'de en yaygın kullanılan yöntem olan ölümcül enjeksiyonun 1982'de uygulamaya konmasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez yeni bir infaz yönteminin kullanılması olarak tarihe geçti.

İnfazın yaklaşık 22 dakika sürdüğü, Smith'in yaklaşık 1 dakika boyunca bilincinin açık olduğu daha sonra ise kapandığı belirtildi. Daha sonra titreme ve kıvranmalar ile devam eden süreçte mahkumun infazının gerçekleştirildiği açıklandı.

Öte yandan infaz gerçekleştirilmeden önce son sözlerini söyleyen Smith, '' Bu gece Alabama insanlığın bir adım geri atmasına neden oluyor. Sevgiyle, huzurla, ışıkla ayrılıyorum'' dedi.

NİTROJEN GAZI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan infazın gerçekleştirilme yöntemi tartışmalara neden oldu. Tarihte ilk defa kullanılan nitrojen gazıyla gerçekleştirilen bu idam cezası, hem Smith'in ailesi hem de hukukçu ve aktivistler tarafından yoğun eleştiri alırken, mahkumun bir denek gibi kullanılmasına büyük tepki gösterdiler.

Ölüm cezası uzmanları ise bu yöntemi "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.