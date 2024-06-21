ABD'li turist fil tarafından öldürüldü

Güney Afrika ülkesi Zambiya’da, 64 yaşındaki ABD’li turist Juliana Gle Tourneau, fil tarafından öldürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, filin, sürüsüyle birlikte ilerlediği esnada kendilerini izleyen bir araca saldırdığını ve bu esnada filin, Tourneau’yu dışarı çıkarıp ezerek öldürdüğünü açıkladı.

Zambiya’da bu yıl fil saldırısında hayatını kaybeden ABD’li turist sayısı iki oldu.

Zambiyalı yetkililer, turistleri ülke çapında yaban hayatını gözlemlerken son derece dikkatli olmaya çağırdı.