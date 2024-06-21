ABD'li turist fil tarafından öldürüldü

Kaynak: AA
ABD'li turist fil tarafından öldürüldü

Zambiya'ya tatile giden ABD’li bir turist fil tarafından öldürüldü. Ülkede son olayla birilikte fil tarafından öldürülen turist sayısı 2’ye yükseldi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya’da, 64 yaşındaki ABD’li turist Juliana Gle Tourneau, fil tarafından öldürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, filin, sürüsüyle birlikte ilerlediği esnada kendilerini izleyen bir araca saldırdığını ve bu esnada filin, Tourneau’yu dışarı çıkarıp ezerek öldürdüğünü açıkladı.

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Zambiya’da bu yıl fil saldırısında hayatını kaybeden ABD’li turist sayısı iki oldu.

Zambiyalı yetkililer, turistleri ülke çapında yaban hayatını gözlemlerken son derece dikkatli olmaya çağırdı.

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