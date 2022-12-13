ABD'nin başkentinde halk otobüsleri ücretsiz olacak

ABD'nin başkenti Washington DC'de 1 Temmuz 2023 itibariyle, halk otobüslerinin ücretsiz hale geleceği bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, Covid-19 pandemisinin ardından ABD'deki birçok şehirde daha kısıtlı kapsamda hayata geçirilen ücretsiz toplu taşıma planlamasının Washington DC'de de hayata geçirileceği belirtildi. Ancak bu ücretsiz otobüs planının, diğer şehirler aksine daha geniş kapsamlı bir plan dahilinde ve kalıcı olarak hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Ücretsiz otobüs planının hayata geçirilmesine adımının arka planının, Covid-19 pandemisinin ardından toplu taşıma kullanımlarındaki ciddi düşüş olduğu aktarıldı. ABD'de birkaç şehirde denenmiş olan ücretsiz toplu taşıma adımı, toplu taşıma tercihlerinin pandemi öncesindeki seviyeye ulaşmasının ardından geri çekilmişti. Lakin Washington DC'de uygulanacak planın daimi olmasının planlandığı bildirildi.

Washington DC Kent Konseyi'nde yapılan oylamada, 12 büyük şehir merkezi için 24 saat boyunca otobüs hizmetlerinin genişletilmesini de içeren planı "Ücretsiz Otobüs Finansmanı Acil Durum Yasası" oybirliğiyle kabul edildi.

Şu anda 2 dolar ücret alınan halk otobüslerinde 1 Temmuz itibariyle yolculardan ücret alınmayacağı ve uygulamanın kalıcı bir değişiklik olarak hayata geçirileceği ifade edildi. Bu uygulamanın sadece halk otobüslerini kapsayacağı belirtilirken, özel şirketlere ait otobüslerde ücretsiz taşıma uygulamasının hayata geçmeyeceği hatırlatıldı.