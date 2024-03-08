ABD'nin dış ticaret açığı ocakta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan göre, ABD’nin dış ticaret açığı ocakta, bir önceki aya oranla yüzde 5,1 artış göstererek 67,4 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının ilgili dönemde 63,4 milyar dolar olması yönündeydi.

9 ayın en yüksek seviyesine yükselen dış ticaret açığı, geçtiğimiz yıl aralıkta 64,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Ülkenin ihracatı ocakta yüzde 0,1 artışla 257,2 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 1,1 artarak 324,6 milyar dolara çıktı.