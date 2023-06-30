ABD'nin İran Özel Temsilcisinin güvenlik izni soruşturma nedeniyle askıya alındı

İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmanın kilit isimlerinden sayılan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Malley'in güvenlik izni "gizli bilgilerin olası kötüye kullanılmasına yönelik diplomatik güvenlik soruşturması" nedeniyle askıya alındı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisinin güvenlik izni soruşturma nedeniyle askıya alındı

CNN'e konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığının gizli bilgilerin olası kötüye kullanılmasına yönelik diplomatik güvenlik soruşturması açtığını ve bu süreçte Robert Malley'in güvenlik izninin askıya alındığını kaydetti.

Söz konusu yetkili, güvenlik soruşturmasının detayları hakkında bilgi vermedi.

Adının açıklanmasını istemeyen diğer ABD'li yetkili de Dışişleri Bakanlığı soruşturmasının ardından Malley'in görevde kaldığını ancak gizli bilgilere erişmesine izin verilmediğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Malley ise “Güvenlik iznimin incelenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim. Bana daha fazla bilgi verilmedi, ancak soruşturmanın olumlu ve yakında çözülmesini bekliyorum. Şu anda izinliyim." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise yaptığı açıklamada, Malley'in izinde olduğunu ve yerine Abram Paley'in vekaleten Beyaz Saray'ın İran Özel Temsilciliği görevine getirildiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmanın mimarlarından Malley'i, 2021'de İran Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Malley, son zamanlarda İran ile karşılıklı tutuklu takası konusunda görüşmeler yürütüyordu.

Uluslararası medyada Malley'in söz konusu görüşmeler kapsamında New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Said İravani ile bir araya geldiğine dair haberler yer almıştı.

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