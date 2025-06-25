ABD’nin istihbarat raporu sızdı Trump küplere bindi: Medya devlerine hakaretler yağdırdı

ABD medyasına sızan istihbarat raporları ABD’nin saldırıları sonrası İran’daki son durumu ortaya koydu. Buna göre, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun açıklamalarının tersine İran’daki nükleer santrallerin tam olarak yok edilmedi.

ABD'nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasına ilişkin ön rapora göre, saldırılar ülkenin nükleer programını "tamamen yok etmeyi" başaramadı, yalnızca birkaç ay geciktirdi.

Konuya yakın yetkililerin aktardığına göre, saldırılar bazı tesislerin girişlerini kapatmayı başarsa da, yer altındaki yapıları yıkamadı.

ABD’nin bombardımanı ve İsrail’in saldırıları sonrasında hazırlanan yeni rapor ise programın "altı aydan kısa bir süreliğine" ertelendiğini belirtiyor.

Raporda, santrifüjler de dahil olmak üzere nükleer programın temel bileşenlerinin aylar içinde yeniden çalıştırılabileceği sonucuna varıldı.

TRUMP KÜPLERE BİNDİ

ABD’de sızan istihbarat raporları ortalığı ayağa kaldırdı. ABD Başkanı Trump medyada çıkan haberler sonrası adeta küplere bindi.

Trump, ABD basınına yansıyan haberlerde ABD'nin İran'a saldırılarının nükleer tesislere büyük bir hasar vermediğinin ifade edilmesine ilişkin olarak da basın kuruluşlarını hedef almayı sürdürdü. ABD Başkanı, "The New York Times pisliktir, bunlar kötü insanlar" diye konuştu, CNN'deki gazeteciler için de "geri zekalılar" sözlerini kullandı.

İran'ın nükleer tesislerine dair istihbaratın doğru olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Trump, istihbaratın İran'ın saldırısı konusunda neticesiz olduğunu savundu.

İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair de konuşan ABD Başkanı Trump, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.