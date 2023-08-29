ABD’nin kalbi New York’ta: Ezan kararı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Cuma namazı vakitlerinde ezan okunmasına izin verileceğini duyurdu. Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, New York'ta ezan sesi, ilk cuma gününden itibaren 12.20 ile 13.30 saatleri arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.

Adams, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz ve açıkça söylüyoruz ki eğer herhangi bir ayinde veya ibadethanede iseniz, cuma namazı ezanını daha güçlü duyurmak için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur" dedi.

Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, katılımcılara, "New York'ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"HERKESE EŞİT DAVRANMAYA KARARLIYIZ"

İslam'ın, diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu söyleyen Adams, Müslüman liderlere, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız" dedi.

New York'un özgürlükler ve haklar anlamında birçok konuda lider olduğunu belirten Adams, kanunda yeri olduğu üzere herkese eşit davrandıklarının, kimseye veya herhangi bir gruba fayda sağlamak için kuralları değiştirmediklerinin altını çizdi.

Toplantının sonunda, Müslüman toplum liderleri Adams ve diğer yetkililere teşekkür etti. Daha sonra aynı kürsüden İngilizce açıklamasıyla ezan okundu.

"ÜSKÜDAR VE BROOKLYN KARDEŞ KENTLER"

New York’taki Türklerin çok sevdiği Eric Adams, geçmişte birçok kez Türkiye’yi ziyaret etti. Adams, kendisinin bir Türk dostu olduğunu açıklamıştı.

New York'ta Türk öğrencileri de görmek istediğini söyleyen Adams, "Türkiye'ye 5 ya da 6 kez, eyalet senatörü ve Brooklyn Belediye Başkanı olduğum zaman seyahat ettim. Bu tür seyahatlere devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Üsküdar ve Brooklyn kardeş kentler ve favori kentlerimden biri olan İstanbul. Birçok kentle kardeş şehir anlaşması yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BULAŞIKÇILIKTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Geçmişte bulaşıkçılık yapan, polisten şiddet gören, öğrenme güçlüğü çeken ve orta öğretim için geceleri okula giden Eric Adams'ın belediye başkanlığına giden hayat öyküsü şöyle:

"Birinin hayat hikayesinde birçok kişi aslında kendini görüyor. Benim Belediye Başkanı olmam da şu an bulaşık yıkayan, garsonluk yapan, öğrenme güçlüğü çeken, hatta hapiste olan birisine şu an nerede olduklarını değil, ilerlemeye devam ettikleri sürece müthiş fırsatlar yakalayabileceklerini gösteriyor. Benim hikayem de aslında Eric Adams'ın Belediye Başkanı olmasından çok, 10 milyon hayalin gerçekleşme ihtimali."