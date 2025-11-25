Altın fiyatların ABD’den gelen haberler ile yükselişe geçti. Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütü Güneşler Karteli'ni (Cartel de los Soles) terör listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.

Öte yandan FED’in faiz indirimi yapmasına yönelik beklentiler ve gelen son açıklamalar da altın piyasasında yükselişi tetikledi. Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı açıklamada gelecek ayki faiz indirimi ihtimalini destekleyerek piyasalarda iyimserliği artırdı. New York Fed Başkanı John Williams da geçtiğimiz Cuma benzer bir etki yaratmış ve yakın vadede bir indirim olasılığının sürdüğünü ifade etmişti. Aralık ayındaki Fed toplantısı piyasalar için bir sonraki kritik dönemeç olurken, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle verilerin gecikmesi yatırımcıları eski ekonomik göstergelere bağlı kalmaya zorluyor.

Swap piyasasında yatırımcılar, Fed’in 9-10 Aralık politika toplantısında faiz indirme olasılığını artık yüzde 80’e yakın görüyor. Politika yapıcılar, Eylül ve Ekim aylarında yapılan indirimlerin ardından yeni bir indirimin uygun olup olmadığı konusunda bölünmüş durumda. Altın ise, faizlerin düşük olduğu dönemlerde faiz getirisi olmadığı için genellikle daha fazla talep görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı gelen son haberler ile birlikte yüzde 0,36 artışla 4 bin 148 dolara gelerek haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise, ons altının yükselişinin etkisi ile yüzde 0,51 artışla 5 bin 665 lira seviyesine geldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,18 düşüşle 38 bin 691 liradan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Döviz piyasası da altın gibi güne yükselişle başladı. Dolar kuru güne 0,07 artışla 42,45 liradan başlarken euro ise yüzde 0,08 oranında yükselerek 48,98 lira seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Piyasalar bugün yurt içinde kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini bekliyor. Öte yandan Almanya’nın 3. Çeyrek ekonomik büyüme rakamları ile birlikte ABD’nin üretici fiyat enflasyonu, imalat sanayi endeksi, tüketici güven endeksi ve bekleyen konut satışları rakamları da piyasaların takip edeceği veriler arasında yer alıyor.