Karayip suları her geçen gün daha da ısınıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik baskıları son hamlesiyle farklı bir boyuta taşındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cartel de los Soles'i (Güneşler Karteli) terör örgütü ilan ettiklerini duyurdu.

Bu adım, sosyalist lider Nicolas Maduro yönetimindeki Venezuela'nın elini kolunu bağlamış durumda. ABD, Venezuela'yı ülkelerine yasadışı bir şekilde uyuşturucu sokmakla suçluyor ve Maduro'nun liderliği için "meşru değil" diyerek latin amerikalı devlet başkanını kartel lideri olmakla suçluyor. Washington'un Maduro için "lideri" dediği kartel de terör örgütü ilan edilen Güneşler Karteli.

Venezeula ise ABD'nin sözkonusu iddialarının bir işgal bahanesi olduğunu belirtiyor ve Washington'un CIA destekli darbe hazırlığında olduğunu vurguluyor.

Peki Güneşler Karteli'nin terör örgütü ilan edilmesi ne anlama geliyor, Venezuela ve Maduro'yu bundan sonra neler bekliyor?

TERÖRİST İLANININ ANLAMI NE?

ABD Hazine Bakanlığı daha önce Cartel de los Soles'e yaptırım uygulamıştı. Fakat son olarak sözkonusu grubun "terör örgütü" ilan edilmesi, Washington'un Caracas'a yönelik bundan sonraki operasyonlarının önünü açıyor.

ABD'nin sözkonusu hamlesiyle artık Cartel de los Soles'e her türlü "destek" suç sayılacak ve bağlantılı kişilerin ABD'ye girmesi engellenecek. Dolayısıyla, gruba fon sağlamak da artık suç sayılıyor. Buraya kadar "kartel" sonuçta, "ne var ki" diyebilirsiniz, ancak ABD'ye göre Venezuela liderinin ve ülke ordusunun bu grupla "bağlantısı" var.

Örneğin Venezuela ordusunun grupla iddia edilen bağlantısı, yabancı firmaların Venezuela devletiyle iş yapmasına büyük ihtimalle engel olacak. Buna tabii ki savunma sanayii alanındaki işbirlikleri de dahil. Mesela Türkiye, 2018 yılında Venezuela ile bir iş birliği niyet mektubuna imza attı.

Bu, büyük bir savunma anlaşması olmasa da "potansiyeli görmek”, “iş birliği yollarını araştırmak” anlamına geliyor. Yine o dönemde Ankara'nın Caracas'a İHA jesti yapacağı gündeme gelmişti. ABD'nin bu kararından sonra Türkiye'nin herhangi bir işbirliğine göz kırpması da zor.

Diğer devletlerle işbirliği bir yana, "terör örgütü" ilanı Washington'ın Caracas'a yönelik askeri müdahalesinin de önünü siyasi ve hukuki anlamda açacak. Washington bu gerekçelerle, Maduro hükümetinin "değişmesi" için kendi meşru bahanesini masaya sürecek: Uyuşturucuyla mücadele.

ABD Başkanı zaten daha önce yaptığı açıklamada, Venezuela'ya dair kararını verdiğini söylemiş ancak detaylara girmemişti. Son gelişmeler bize zaten Washington'un kararına dair ipuçları veriyor.

ABD'nin Venezuela ve çevresinde "potansiyel olarak tehlikeli bir durum" olduğu yönündeki uyarısının ardından hafta sonu altı uluslararası havayolu şirketi Venezuela'ya uçuşlarını askıya aldı.

GÜNEŞLER KARTELİ NEDİR?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cartel de los Soles'un, Venezuelalı Tren de Aragua karteliyle ABD ve Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarından sorumlu olduğunu iddia ediyor.

1993 yılında, Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Komutanlığı'nın iki Ulusal Muhafız generali - Ramón Guillén Dávila ve Orlando Hernández Villegas - uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından soruşturulduğu sırada Cartel de los Soles yani "Güneşler Karteli" terimi ilk kez kullanıldı.

Terim, üniformalarındaki güneşe benzeyen genel amblemlerden geliyordu. Bu nedenle de Venezuelalı generallerin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddiası o yıllardan bu yana dillendirilmeye devam ediliyor. Ancak Venezeula tarafı bu iddiaları yalnızca komik buluyor.

InsightCrime'a göre kartel "geleneksel, dikey olarak örgütlenmiş bir örgüt" değil. Bunun anlamı da Venezuela ordusuna yerleşmiş ancak ordunun direkt sorumlu tutulamayacağı birbirinden bağımsız bir dizi hücreden oluştuğu...

TEK NEDEN UYUŞTURUCU MU?

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip olan Venezuela, devasa enerji ve maden kaynakları nedeniyle jeopolitik rekabetin merkezinde yer alıyor. Caracas yönetimi, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’te yürüttüğü operasyonların ülkenin yeraltı zenginliklerine yönelik baskı oluşturduğunu savunuyor.

Bu da Washington için yeni değil, daha önce de türkü bahanelerle CIA eliyle gerçekleştirilen darbeler yaşandı: Küba, Guatemala, Brezilya, Şili, Dominik Cumhuriyet diye uzar gider.

Venezuela, 303 milyar 200 milyon varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada bulunuyor. Ülkenin petrol üretimi 2025 itibarıyla günlük 1 milyon varil seviyesinde seyrederken, Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresi bu üretimin ana merkezini oluşturuyor. 2024’te PDVSA verilerine göre petrol ihracat geliri yaklaşık 17,5 milyar dolar oldu.

Venezuela Merkez Bankası’na göre ülkede yer altında çıkarılmayı bekleyen altın rezervi 7 bin tonun üzerinde bulunuyor.