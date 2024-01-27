ABD’nin Meksika sınırından rekor yasa dışı geçiş oldu

Murat Öztürk
ABD’nin Meksika sınırından rekor yasa dışı geçiş oldu
Yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Meksika'dan yasadışı sınır geçişlerine ilişkin tutuklamaların, aylık rakamların açıklanmasından bu yana Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Sınır Devriyesi, Aralık ayında Meksika sınırında 249 bin 785 tutuklamanın gerçekleştiğini bildirdi; bu sayı Kasım'daki 191 bin 112'ye göre %31 ve bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan Aralık 2022'deki 222 bin 18'e göre %13 artış gösterdi.

Bu veriler, Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem kampanyasındaki artan kırılganlığını ortaya çıkardı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayının ilk iki haftasında tutuklamaların yarıdan fazla düştüğü, bunun "tarihsel eğilimler ve artan yaptırımlarla uyumlu" olduğu belirtildi. CBP daha önce Meksikalı yetkililerin uyguladığı baskının Ocak ayındaki düşüşe katkıda bulunduğunu söylemişti.

Aralık ayında 56 bin 236 Meksikalı tutuklanırken, Venezuellalılar 46 bin 937 rakamı ile ikinci sırada yer aldı ve Ekim ayında Venezuela'ya sınır dışı uçuşlarının başlamasının ardından yaşanan düşüşün büyük bir kısmını sildi. Guatemalalılara yönelik tutuklamalar artarken, Honduraslılar ve Kolombiyalılar ilk beş milletten oldu.

Tucson ve Arizona, 80 bin 185 tutuklamayla yine Meksika sınırındaki dokuz bölge arasında yasadışı geçişlerin en yoğun olduğu koridor oldu. Teksas Valisi Greg Abbott'un yaptırım çabalarının odak noktası olan Del Rio, Teksas, 71 bin 095 tutuklamayla ikinci sırada yer aldı. Yaklaşık 6 bin Çinlinin tutuklandığı San Diego ise üçüncü sırayı aldı.

Yeni veya genişletilmiş yasal yollar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne girmelerine izin verilen göçmenler de dahil edildiğinde, göçmen sayısı ilk kez 300 bini aşarak Eylül ayında önceki en yüksek seviye olan 269 bin 735'i kırarak toplam 302 bin 034'e ulaştı. ABD yetkilileri, Aralık ayında CBP One adlı çevrimiçi randevu sistemi aracılığıyla Meksika ile kara geçişlerinde 45 bin 770 kişiyi kabul etti ve bir yıl önce uygulamaya konduğundan bu yana toplam sayı 413 binin üzerine çıktı.

Yönetimin, göçmenlerin ülkeye girmesine izin vermek için şartlı tahliye yetkisini geniş çapta kullanması, sınır güvenliği konusunda Senato müzakerelerinde önemli bir anlaşmazlık noktası oluşturuyor.

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