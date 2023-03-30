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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 500 bin varil azaldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:39
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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 500 bin varil azalarak 473 milyon 700 bin varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 187 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil düşüşle 226 milyon 700 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 847 bin varil azalışla 5 milyon 325 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 348 bin varil azalarak 4 milyon 584 bin varile düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 18-24 Mart haftasında 109 bin varil azalarak 12 milyon 632 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 440 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 630 bin varil olması bekleniyor. (AA)

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