ABD'nin ticari ham petrol stokları düşüyor

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 100 bin varil düştü.

KAYNAK: AA
ABD'nin ticari ham petrol stokları düşüyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 418 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 600 bin varil artarak 348 milyon 900 bin varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 500 bin varil artarak 217 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 225 bin varil azalışla 6 milyon 933 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 341 bin varil azalarak 4 milyon 258 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12-18 Ağustos haftasında 118 bin varil artışla 13 milyon 202 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ağustos 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 9 bin varil olması bekleniyor.

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