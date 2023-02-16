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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 16 milyon 300 bin varil arttı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:44
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ABD'nin ticari ham petrol stokları önceki haftaya göre yaklaşık 16 milyon 300 bin varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon 300 bin varil artarak 471 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 321 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 300 bin varil arttı ve toplamda 241 milyon 900 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 826 bin varil azalışla 6 milyon 232 bin varile gerilerken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 246 bin varil artışla 3 milyon 146 bin varile çıktı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4 Şubat-10 Şubat haftasında 4 bin varil artışla 12 milyon 756 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 490 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

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