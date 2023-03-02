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Dolarda olacakları işaret ettiler. Hazine'nin borçlanma yetkisi verdiği ABD'li banka iktidarı uyardı

Goldman Sachs'tan Türk ekonomisi için kritik 'seçim' uyarısı. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, döviz rezervlerinin tükenmesi ve dolar/TL’yi sabit tutmak için uygulanan önlemlerin ardından Türkiye’deki seçimler öncesinde ‘istikrarsızlık’ uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:46
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ABD'nin ünlü bankasından iktidara çarpıcı uyarı

Dolarda olacakları işaret ettiler. Hazine'nin borçlanma yetkisi verdiği ABD'li banka iktidarı uyardı
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Hazine'nin borçlanma yetkisi verdiği ABD'li bankadan iktidara mesaj...ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’tan Türk ekonomisine yönelik bir uyarı geldi.

Bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından yayımlanan bilgi notunda, Türkiye’de döviz likiditesi risklerinin özel sektörden kamuya kaydığı belirtilerek, “Seçimlerin ardından gelecekte para politikasının nasıl olacağına dair belirsizlik, zamanında yönetilmesi gereken likidite risklerini beraberinde getiriyor” yorumunda bulunuldu.

Reuters’ın aktardığı bilgi notunda; seçime giderken döviz piyasasında ‘müdahale’ iddiasında bulunuldu. Bankaya göre; "alınacak önlemlere rağmen" TL’de değer kaybı yaşanabilir.

'YENİ SORUNLAR TETİKLENEBİLİR"

Banka ortodoks politikaya geçiş durumunda tasarruf sahipleri ve firmaların kısa vadeli döviz piyasasındaki türbülansın körüklenmesinden endişe duyabileceğini, bunun da yeni sorunları tetikleyebileceğini söyledi.

BANKANIN REZERV TAHMİNİ

Goldman Sachs; altın, ikili takas hatları ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, depremlerin ardından Türkiye’nin rezervlerinin 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

BORÇLANMA YETKİSİ VERMİŞTİ

8 Kasım 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verdiğini duyurmuştu.

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