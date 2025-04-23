Abdülhamid’in torunu liseli gençleri tehdit etti

II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Akit TV’de katıldığı bir programda, proje okullarındaki öğretmen atamalarını protesto eden liseli öğrencileri sert sözlerle hedef aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Osmanoğlu, “Osmanlı torunu öldü mü zannediyorsunuz? Hayırdır siz kimsiniz?” diyerek gençlere yönelik tehditkar ifadeler kullandı, tartışma yarattı.

ÇARPICI SÖZLER

Akit TV’nin “Kayıtdışı Tarih” programına konuk olan Osmanoğlu, Türkiye’nin en başarılı liselerinde öğrenim gören öğrencilerin protestolarına tepki gösterdi. Gençlerin, proje okullarındaki öğretmen atamalarına karşı düzenlediği eylemleri “cahilce” ve “devlete karşı ayaklanma” olarak nitelendiren Osmanoğlu, “Bir iki gün önce liseli gençler, cahil gençler devletimize karşı ayaklanmışlar. Tabi onların gücü yetmez. Devletimizin yanında olmaya devam Elhamdülillah.” dedi.

LİSELİLERE TEHDİT

Osmanoğlu, konuşmasında gençlerin taleplerini de alaycı bir şekilde eleştirdi. Osmanoğlu, “Bir genç sıralamış... 1- Belediye başkanı serbest bırakılsın, 2- bir şey... Hayırdır siz kimsiniz?” dedi. Gençlerin eylemlerini “kör zihniyet” olarak tanımlayan Osmanoğlu, “Biz yaşadığımız sürece bu tür kör zihniyetin karşısında olacağız. Osmanlı torunu öldü mü zannediyorsunuz?” ifadeleriyle tepkisini sertleştirdi.