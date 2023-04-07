Millete yutturulan Abdülhamit yalanları

Editör: Özge Ceren Çimen

Atatürk ve onun devrimlerine düşmanlığı ile bilinen Necip Fazıl Kısakürek ne oldu da Atatürk düşmanı oldu diye baktığımızda, 39 yaşındaki CHP'li ve Atatürk'e methiyeler düzen Necip Fazıl'ı görüyoruz. Necip Fazıl bu dönem kurduğu "Büyük Doğu" isimli dergi için CHP'den istediği 5 bin lira parayı alamayınca işler değişir. Sonrasında Kısakürek, çizgisini değiştirir ve Atatürk'ü, devrimleri ve dönemin hükumetini eleştirmeye başlar. İşi Atatürk'e hakaret'e kadar götüren Necip Fazıl, Adnan Menderese yanaşır ve örtülü ödenekten de epey bir para alır. Bu durum Adnan Menderes'in yargılanmasında açıkça ortaya çıkar. Sonraları ise MHP'ye yanaşır Kısakürek.. Önce Atatürkçü sonra Menderesçi en son da Ülkücü olarak görünmeye çalışan Necip Fazıl, bu millete yutturulan bazı Abdulhamit yalanlarının da mimarıydı.

PalabıyıkRaki adlı Twitter kullanıcısı, bu millete yutturulan Abdulhamit yalanları hakkında bir dizi paylaşımda bulundu. Sosyal medya kullanıcısı, Necip Fazıl'ın İslami hassasiyetleri istismar ederken Abdülhamit'in görmezden geldiği yönlerini tek tek sıraladı.

PalabıyıkRaki adlı sosyal medya kullanıcısı'nın paylaşımları şöyle:

■1. Osmanlı’nın en büyük toprak kaybı Abdülhamit dönemindedir. Bu millet ise "Abdülhamit 30 yıl bir karış toprak kaybetmedi" yalanını dolma gibi yutmuştur.

■2. İstanbul'da ilk genelev Abdülhamit döneminde açılmıştır.



■3. İlk rakı, bira, viski fabrikası Abdülhamit döneminde kurulmuştur.

■4. İngiliz paşaları ve onların destekçilerini devlete atayarak Osmanlı yönetimi İngiliz derin devletinin eline terk edilmiştir.

■5. Payitaht dizisinde Abdülhamit yemek salonuna girerken mehter marşları çalınır ama işin gerçeğinde ise mehteran bölüğü dağıtılıp mehter musikisi yasaklanmıştır. Yemek salonunda ise Batı klasik müziği çaldırmıştır



■6. Tıpkı "Toprak kaybı yok" yalanı gibi Yahudi bankerlerin Osmanlıdan büyük topraklar satın alma kararnamesi Abdülhamit döneminde çıkartıldığı gizlenerek "Abdülhamit Yahudilere bir karış toprak satmadı" yalanı servis edilmiştir.

■Yani bugünkü İsrail'in toprakları onun döneminde Yahudiler tarafından satın alınmaya başlanmıştır. Tehlikeyi gören İttihat Terakki bu kararnameyi Abdülhamiti düşürdükten sonra iptal etmiştir.

■Bu millet ise Necip Fazıl'ın yalanlarına inanarak "Abdülhamit Yahudilere toprak satmadı" dolmasını afiyetle yutmuştur.

■Tarih konusunda doğru bilgi sahibi olmak için "Payitaht" dizisinden, Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu'ndan aman ha uzak durun. Yoksa keklenirsiniz...



▶Yıllardır Siyasal İslam'ın ekmeğini yemiş Hüseyin Çelik anlatsın bize Abdülhamit'i ondan dinleyelim birde, yorumlardan sonra devam etmemiz gerektiğini anladım bilgisele tabi bunlar belge değil Abdülhamid mezardan çıksa bu anlattığınız ben değilim dese ona bile gir yat mezarına derler çünkü yarattıkları abdülhamitin gerçeği ile alakası yok sadece Kemalizme karşı parlattılar!

▶Abdülhamit en çok toprak kaybeden ülkeyi en çok borç batağına saplayan bir padişahtı. 1881 Muharrem kararnamesi ile Osmanlı Maliyesini yabancılara teslim etmiş ülkenin resmen batışını kabul etmişti.

▶Abdülhamid’in borçlarını yine Türkiye Cumhuriyeti ödemiştir.



▶Abdülhamit en çok toprak kaybeden ülkeyi en çok borç batağına saplayan bir padişahtı. 1881 Muharrem kararnamesi ile Osmanlı Maliyesini yabancılara teslim etmiş ülkenin resmen batışını kabul etmişti.



▶Yıllarca Abdülhamit bir karış torak kaybetmemiştir yalanı ile Türk Milletinin tertemiz gençliğini, genç evlatlarını uyutup bu memleketin ekmeğini yiyenler; siz söylediğiniz yalanın, yediğiniz haramın hesabını nasıl vereceksiniz Allah Katında…

▶Abdülhamit döneminde topraklarımız savaşarak kaybedilmedi bu doğrudur, ya can güvenliği garantisi ya da para karşılığında satılmıştır!

İşte Kıbrıs!

Dizide tokat atan Abdülhamit gerçekte tokat yememek için Kıbrıs’ı vermiş!

▶İngilizlere ilk defa sığınan Abdülhamit’tir!

24 Mayıs 1878’de Çırağan baskınında İngiliz Büyükelçiliğine gidip İngilizlerden koruma istemiş!

▶İngilizler Kıbrıs’ı vermesi şartı ile Abdülhamit’i koruma garantisi vermiş ve Kıbrıs elimizden bu görüşmeden tam 10 gün sonra 4 Haziran 1878’de elimizden çıkmıştır…

▶KIBRISI VERMİŞ SONRADA LAYHALAR AĞITLAR YAZMIŞ NE SULTAN AMA!



▶Abdülhamit niçin son 20 yılda ön plana çıkarılmıştır ön plana çıkarılmasındaki amaç nedir? Kemalizm’e karşı siyasi bir tavır geliştirmek amacı ile parlatılmıştır Abdülhamit.



▶İslamcılık diye bir ideolojiyi benimsemiştir, Abdülhamit zamanında tüm İslam alemi esaret altındadır, sadece İran bağımsız bir İslam devletidir.

▶ DİNDAR VE BÜGÜNKÜ DİN TÜCCARLIĞINI ÇOK İYİ ANLATMIŞ KAPAK OLMUŞ ADETA!

▶Bugünkü dindarlıkla dincilik gibi; Dindar insan samimi dini duygularını yaşamak için bir din benimser kendi dini duygularını!

▶Dindar insan; dini için dünyasını feda eder,

Dinci insan; Kendi dünyası için dinini tepe tepe kullanır.

İşte Sultan Abdülhamit’in politikası böyle bir politikadır.

Saf samimi dini duygularından kaynaklanmamaktadır.



■ FİLİSTİNDE 500 BİN DÖNÜM ARAZİNİN SATILMASI YİNE ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OLMUŞ İSRAİLİN TEMELLERİ O DÖNEMDE ATILMIŞTIR!

■FİLİSTİNE YAHUDİ GÖÇÜ YİNE ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OLMUŞTUR!

■Sultan Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti'nin Filistin'le ve Rothschildlerle olan ilişkisi Parisli Baron Edmond James de Rothschild (1845-1934) etrafında gelişmiştir.

■Abdülhamid'in, Rothschild Ailesi'yle yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiği belgeler ile sabittir!

■28 Temmuz 1888 tarihinde, Ailenin Paris Grubunun lideri Mayer Alphonse de Rothschild (1827- 1905) ve kızı Bettina Caroline de Rothschild'e nişanlar tevcih edilmiştir.



■PROF DR SEZAİ BALCIYI DİNLEYELİM!

ŞU THEDOR HERLTZ MESELESİNİDE AÇIKLAYALIM...



Prof. Dr Seazi Balcı

Osmanlı İmp ve Rotschildler kitabının yazarı."