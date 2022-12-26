Abdulkadir Selvi Erdoğan’ı çok kızdıracak oy oranını iyiymiş gibi paylaştı

Erdoğan’ın “Gereğini yapıyor” dediği, Cumhurbaşkanlığı uçağının daimi üyesi yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi, kaş yapayım derken göz çıkardı.



Hürriyet Gazetesi'nde bugünkü “Kılıçdaroğlu, ilk kez Yavaş’ı geçti” başlıklı köşe yazısında AKP’ye yakın Optimar’ın anketini paylaşan Selvi’nin yazısına göre araştırmadan çıkan oy oranları şöyle:



- Erdoğan: Yüzde 43.7

(Cumhurbaşkanı, 2018'deki seçimde yüzde 52.59 oranında oy almıştı.)

- Kılıçdaroğlu: Yüzde 12.4

- Yavaş: Yüzde 10.1

- İmamoğlu: Yüzde 9



"YALANCI" ZAFER

Muhalefetin çok parçalı aday opsiyonuna karşın seçimde tek aday çıkaracak olan Cumhur İttifakı’nın Erdoğan etrafında birleşmesi sebebiyle ankette Erdoğan açık ara önde gözükse de seçimi kazandıracak olan “yüzde 50+1” formülüne ulaşamıyor.



İki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı için Anayasa’ya göre yeniden aday olamaması gereken Erdoğan aday olursa Optimar’ın anketine göre yaklaşık 7 puana daha ihtiyacı var.



2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 52 oy alan Erdoğan ankete göre, yaklaşık 9 puan daha az oy alıyor.



"SİYASİ YASAK KARARININ İMAMOĞLU'NA KATKISI HENÜZ ÖLÇÜLMEDİ"

Selvi, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasının etkilerinin bu ankete yansımadığını, ocak ayındaki araştırmada netleşmesini beklediğini de sözlerine ekledi.