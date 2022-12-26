26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Abdulkadir Selvi Erdoğan’ı çok kızdıracak oy oranını iyiymiş gibi paylaştı

Abdulkadir Selvi Erdoğan’ı çok kızdıracak oy oranını iyiymiş gibi paylaştı

Saray’ın bir numaralı gazetecisi Abdulkadir Selvi, yandaş Hürriyet’te Erdoğan’ın seçimi kazanamadığı bir seçim anketini paylaştı. İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar’ın yaptığı ankete göre Erdoğan, 2018’deki oy oranının bir hayli gerisinde.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:14
Takip Et

Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok kızdıracak oy oranını iyiymiş gibi paylaştı

Abdulkadir Selvi Erdoğan’ı çok kızdıracak oy oranını iyiymiş gibi paylaştı
+
Aa
-

Erdoğan’ın “Gereğini yapıyor” dediği, Cumhurbaşkanlığı uçağının daimi üyesi yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi, kaş yapayım derken göz çıkardı.

Hürriyet Gazetesi'nde bugünkü “Kılıçdaroğlu, ilk kez Yavaş’ı geçti” başlıklı köşe yazısında AKP’ye yakın Optimar’ın anketini paylaşan Selvi’nin yazısına göre araştırmadan çıkan oy oranları şöyle:

- Erdoğan: Yüzde 43.7
(Cumhurbaşkanı, 2018'deki seçimde yüzde 52.59 oranında oy almıştı.)
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 12.4
- Yavaş: Yüzde 10.1
- İmamoğlu: Yüzde 9

"YALANCI" ZAFER
Muhalefetin çok parçalı aday opsiyonuna karşın seçimde tek aday çıkaracak olan Cumhur İttifakı’nın Erdoğan etrafında birleşmesi sebebiyle ankette Erdoğan açık ara önde gözükse de seçimi kazandıracak olan “yüzde 50+1” formülüne ulaşamıyor.

İki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı için Anayasa’ya göre yeniden aday olamaması gereken Erdoğan aday olursa Optimar’ın anketine göre yaklaşık 7 puana daha ihtiyacı var.

2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 52 oy alan Erdoğan ankete göre, yaklaşık 9 puan daha az oy alıyor.

"SİYASİ YASAK KARARININ İMAMOĞLU'NA KATKISI HENÜZ ÖLÇÜLMEDİ"
Selvi, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasının etkilerinin bu ankete yansımadığını, ocak ayındaki araştırmada netleşmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ÜLKÜCÜ
26.12.2022 11:06
TAM YAĞDANLIK  
 
Türk vatandaşı
26.12.2022 10:49
reisin sana göre yüzde 43.7 yi bulmuş mr selvi. 50 artı 1 i nasıl bulacaksınız onu merak ediyorum 😊  
 
Mansur bey adayımız
26.12.2022 10:33
Kılıçdaroğlu Erdoğanı geçmiş mi?? Algı yapma sayın selvi yanıltmayı mı düşünüyorsun ? Hemen kılıçdaroğlu olsun mu diyelimm. Biz Mansur Yavaşı istiyoruz..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
6
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Rus askeri üssüne saldırı
﻿Rus askeri üssüne saldırı
﻿Rus askeri üssüne saldırı
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Arazi için silahlar çekildi
﻿Arazi için silahlar çekildi
﻿Arazi için silahlar çekildi
﻿MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.