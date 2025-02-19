Abdülkadir Selvi kendini rezil etti! Koç ailesine çakayım derken...

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen ile fotoğrafı olan ve ‘hocam’ diye hitap eden yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi, TÜSİAD üzerinden Mustafa Koç’a “koltuğunun altına dosyaları alıp FETÖ’yle görüşmek için Pensilvanya’daki otelde randevu beklediği dönemlerdi” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR FETÖ İÇİN ‘HOCAM’ DİYEN SELVİ, MUSTAFA KOÇ’U FETÖ ÜZERİNDEN VURDU

Bir zamanlar FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e ‘hocam’ diye hitap eden ve dibinden ayrılmayan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü ‘CHP kurultayı iptal yolunda’ başlıklı köşe yazısında TÜSİAD üzerinden FETÖ yorumunda bulundu. FETÖ ile beraber fotoğrafı olan Selvi, Mustafa Koç’u FETÖ üzerinden vurdu. Selvi, yazısında şunlara değindi;

“TÜSİAD’ın küresel bağlantılarının çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ama bu sadece ticari işbirlikleri üzerinden yürüyen bir ilişki değildir. Küresel sermaye, TÜSİAD üzerinden iktidarlar yıkmış, iktidarlar kurmuştur. Çünkü onlar bir dönem çok güçlü olan askeri vesayetin ortaklarıdır. Güçlü generaller üzerinden operasyon yapmayı severlerdi. TÜPRAŞ’a yüklü miktarda ceza kesildiği bir dönemdi. Mustafa Koç’un koltuğunun altına dosyaları alıp FETÖ’yle görüşmek için Pensilvanya’daki otelde randevu beklediği dönemlerdi”

FETÖ’YE TÜRKİYE'YE DÖNMESİ İÇİN YALVARMIŞTI

Ancak Selvi'nin bugünkü yazısı FETÖ ile geçmişini akıllara getirdi. Teröristbaşı Gülen ile beraber fotoğrafı olan Selvi'nin "9 Aralık 2013’te de Yeni Şafak’ta, AKP ile hocası arasındaki gerginlik konusunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın arabulucu olmasını önermiş ve “Ne olur hocam, gün bugün. Türkiye’ye dönün artık” çağrısında bulunmuştu.

ALİ KOÇ: FETÖ İÇİN SALYA SÜMÜK AĞLAMIŞ ADAMSIN SEN

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçının yankıları sürerken, çıktığı televizyon programında Fenerbahçe’yi sert bir dille eleştirmişti. Selvi’nin söylemlerine Ali Koç, “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” diyerek çıkışmıştı.