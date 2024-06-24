Abdülkadir Selvi kendisini şaşkına çeviren son anketi paylaştı!

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ekonomiden siyasete birçok konuda vatandaşlara yönetilen soruların cevaplarını köşesine taşıdı.

Areda Survey’in anketinden öne çıkan bilgiler şöyle:

“EKONOMİ OLUMSUZ DİYENLER 69.1”

Ankette Türkiye’nin gündemi sorulduğunda ekonomi ilk sırada çıkmıştı. Sizce ekonomi hangi yönde seyrediyor? sorusuna ankete katılanların yüzde 30.9’u ‘olumlu yönde’ yanıtını verirken, ‘olumsuz yönde’ diyenlerin oranı yüzde 69.1 çıkıyor.

Ekonominin yüzde 50’si güven olduğuna göre, Mehmet Şimşek’in yeni ekonomik programa güveni sağlamak için, toplumu ikna etmek için daha çok gayret göstermesi gerekiyor.

“SURİYELİLERİ TEHDİT OLARAK GÖRENLER YÜZDE 73.4”

Türk halkı, Suriyeli mültecileri kendi güvenliği için bir tehdit olarak görüyor mu?

2023’te ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 62 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 73.4’e yükselmiş. ‘Hayır’ diyenlerin oranı ise 2023’teki yüzde 38’den, 1 yıl sonra yüzde 26.6’ya gerilemiş.

Suriyeli mültecilerin ekonomiye katkısı da sorulmuş. ‘Ekonomiye katkıdan çok zarar veriyorlar’ diyenlerin oranı yüzde 79 çıkarken, ‘katkı sağlıyorlar’ diyenlerin oranı yüzde 21’de kalıyor.