Abdulkadir Selvi Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklamasıyla tartışılmaya başlanan piyasalardaki faiz artırımı beklentisini kaleme aldı.

Selvi, "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum" ifadesini kullandı.

Selvi, "Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum" diye yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Erdoğan, Azerbaycan gezisi dönüşünde ekonomi yönetimiyle ilgili olarak, “Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik” demişti.

Erdoğan’ın ekonomi yönetimine verdiği bu güçlü destek, piyasalar açısından bir gösterge oldu. Mehmet Şimşek ile yeni ekonomi yönetiminin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam desteğinin olduğu anlaşıldı.

YUMUŞAK GEÇİŞ

Ekonominin yüzde 50’si güvendir, denilir. Uluslararası piyasalar da bu mesajı almış olmalı ki yabancı yatırımcılar Türkiye’ye gelerek görüşmeler yapmaya başladılar. Ayrıca ekonomi programı açıklandıktan sonra Mehmet Şimşek yurtdışında yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Ama bu daha başlangıç. Şimşek göreve başlarken, “zaman ve sabır” telkin etmişti. Haklı. Önünde 5 yıl genel seçim olmadan ülkeyi yönetecek olan bir iktidar var. Tuğla üstüne tuğla konulacak. Yeni ekonomi yönetiminin, yumuşak bir geçişten yana olduğu ifade ediliyor.

RASYONEL ZEMİNE DÖNÜŞ BAŞLADI

Bu süreç başladı zaten. Dolardaki yükseliş piyasa kuralları çerçevesinde seyrediyor. Ekonomide rasyonel zemine dönüş başladı. Önümüzdeki hafta yeni ekonomi yönetiminin test edilecek bir faiz kararı var. Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkal ilk kez Para Politikası Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Piyasalarda uçuk kaçık şeyler konuşuluyor. Kimi bir anda faizleri yüzde 8 seviyesinden yüzde 20’lere çıkarıyor, kimi 25’leri konuşuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yeni yönetimin inandırıcılığını yok etmek için yapılan bir manipülasyon.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum.

PİYASALARA MESAJ

Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum."