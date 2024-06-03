Abdulkadir Selvi Saray'ın atacağı üçüncü adımı açıkladı

Yazdığı yazılar ve açıklamaları ile ‘Sarayın sesi’ ismi ile anılan Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında oldukça dikkat çeken bir konuya değindi. Bir süredir köşesinden Osman Kavala ve Can Atalay hakkında serbest bırakılmasının Türkiye’nin lehine olacağı yönündeki açıklamaları dikkat çeken Selvi, son yazısı ile yine gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir” diyerek bir çerçeve çizdiğini ifade eden Selvi, Emekli generallerin serbest kalmasının ilk halka, Cumartesi Annelerinin eylem yapmalarına müsaade edilmesinin ikinci halka olduğunu söyleyip, sarayın üçüncü adımının ise Osman Kavala ve Gezi’den dolayı mahkum olanların serbest bırakılması olabileceğini söyledi.

Selvi’nin yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

“Erdoğan 'Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir' diyerek çerçeveyi çizdi.

Emekli generallerin affedilmesi ilk halkaydı. Cumartesi Anneleri’nin Taksim’de eylem yapmalarına 5.5 yıl sonra izin verilmesi ikinci halkaydı.

Üçüncü sırada Osman Kavala ve Gezi’den dolayı mahkûm olanlar olabilir.”

(Selvi'nin köşe yazısından ilgili bölüm)

İLK ÇIKIŞI BU DEĞİL

Selvi, bir süredir köşesinden sürekli bir şekilde Osman Kavala ve Can Atalay hakkında, tahliye edilmelerinin Türkiye’nin lehine bir adım olacağı ifadelerini kullanıyor. Yaptığı bu tarz çıkışlar AKP’nin şahin kanadı ve MHP tarafından çokça eleştiri alsa da Selvi bu çıkışlarını sürdürmeye devam ediyor.

MHP lideri Bahçeli tarafından grup toplantılarında adı açıktan verilmese de adresi doğrudan Selvi olan sert ifadelerine karşın ‘seviyeli eleştiriler’ olarak yorumlayan Abdulkadir Selvi’yi, AKP içerisinden Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş desteklemişti.