Abdülkadir Selvi’den transfer paniği! Bu isimler partiyi kirletir

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Abdülkadir Selvi’den transfer paniği! Bu isimler partiyi kirletir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin 23. kuruluş yıl dönümü töreninde, partinin “açık kapı siyaseti” anlayışıyla diğer partilerden belediye başkanları ve milletvekillerini transfer etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törende yaptığı konuşmada, “Türkiye için hayal kuran, çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” sözlerini hatırlatan Selvi, bu açıklamanın ardından İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımların devam edebileceğini belirtti.

Ancak Selvi, “Şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler” diyerek uyarıda bulundu.

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