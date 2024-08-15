Abdülkadir Selvi’den transfer paniği! Bu isimler partiyi kirletir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törende yaptığı konuşmada, “Türkiye için hayal kuran, çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” sözlerini hatırlatan Selvi, bu açıklamanın ardından İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımların devam edebileceğini belirtti.

Ancak Selvi, “Şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler” diyerek uyarıda bulundu.