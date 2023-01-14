Visca ile ilgili sürpriz karar. Abdullah Avcı açıkladı

Bordo-Mavililer, Başakşehir engelini tek golle geçti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Avcı, Visca hakkında çarpıcı konuştu.

İşte Avcı'nın Visca sözleri;

"Visca'nın sözleşmesini dondurma durumumuz var, kulübümüzün ne gibi ekonomik durumu var göreceğiz, ekonomik durum yoksa taraftarımız bize yeter, transfersiz de olur.

Peres'in olmaması, Dorukhan'ın ve Visca'nın sakatlanması bizi hep oyun kimliği arayışına itmişti. Tekrar şimdi oyun kimliği oluşturmaya çalışacağız. Sakatlanmadan umarım Peres devam eder."