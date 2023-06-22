Abdullah Avcı haberlerine sert tepki: 3 Temmuz'a ihanet edemezsiniz

Fenerbahçe'de taraftarından yazarına kulüple ismi anılan Abdullah Avcı'ya ve yönetime tepkiler çığ gibi büyüyor.

Abdullah Avcı haberlerine sert tepki: 3 Temmuz'a ihanet edemezsiniz

İsmi yerli teknik direktör arayışı içerisinde olan Fenerbahçe’yle anılan Abdullah Avcı iddialar hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Play Spor'un haberine göre Bayram’dan sonra açıklama yapacağını söyleyen Avcı, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe cephesinde ise taraftarından yazarına Abdullah Avcı ismine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe yönetimine Abdullah Avcı ismine karşı çok sert tepkiler var.

“3 TEMMUZ’A İHANET EDEMEZSİNİZ”

O tepkilerden dikkat çekenlerden biri ise Yeniçağ yazarı İsa Karaarslan’dan geldi. Karaarslan Trabzon yerel gazetesi Günebakış’ın 25 Nisan 2022’de yayınlanan haberinde Avcı’nın kullandığı “11 yıl sonra Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz.” sözlerini hatırlattı.

Karaarslan 3 Temmuz’un kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“3 Temmuz kırmızı çizgimizdir! Taraftara rağmen hareket edemezsiniz. 3 Temmuz’a ihanet edemezsiniz. Abdullah Avcı isimli teknik direktörü Fenerbahçe'ye getiremezsiniz!”

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Karaarslan paylaşımına Abdullah Avcı’ya ait başka bir fotoğrafı daha ekledi.

Trabzonspor’un 2010 - 2011 sezonu kadro fotoğrafının şampiyon takım olarak lanse edildiği görülen fotoğrafa ise şu not düşüldü:

"2010 - 2011 şampiyonu tüm engellemelere tüm kirli oyunlara rağmen Fenerbahçe'dir."

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