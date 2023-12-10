Abdullah Avcı: Visca bugün 7 tane asist yapabilirdi

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Maç öncesi belirttiğim gibi ligin değişik formatlarında oynayan Gaziantep FK’nın karşı üçlü mü, beşli mi ya da geçen hafta Kasımpaşa’ya karşı çok az kullandıkları dörtlü mü olmak üzere üç farklı oynayabilecekleri oyun planına ciddi bir organizasyon ile hazırlandık. Hem analizde hem de pratikte buna çalıştık ve uyguladık.

Oyunun ilk 20 ve 25 dakikalık bölümünde her iki takım da oyuna giremedi. Özellikle deplasmanda olduğunuzda bu kolay olmuyor. Çok dengeli bir oyun vardı. Maç 2-0 olana kadar 7-8 tane net pozisyon kaçırdık. Rakip kalecinin de kurtardığı pozisyonlar var. 2-0’dan sonra oyunu tamamen doğru oynayan, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olup atak sonuçlandıran bir kimliğe büründük. Sonrasında da 3. golü bulduk. Daha farklı da olabilirdi. Edin Vişça 6-7 tane asist yapabilirdi.

Bugün bütün takım, çalıştığımız organizasyonlara ve rakip arkası koşular kısmını çok doğru uyguladı. Karşılığını aldık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra böyle bir deplasman maçını kazanmak önemliydi. Bugün benim adıma da özel bir gün. Trabzonspor’da 100. Süper Lig maçıma çıktım. Trabzonspor’da 100 Lig maçına çıkmak her teknik adamı gururlandırır. Onun için her zaman ‘İyi ki Trabzonspor var’ diyorum. Büyük ve güçlü bir aileyiz.

Trabzonspor’un ve Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok net bilen ve daha önce bunu ekibiyle beraber gerçekleştirmiş bir teknik direktörüm. Zaman zaman inişler çıkışlar olacak ve bunu hep birlikte yaşayacağız. Hem yarışırken hem sonuç alacağız. Aynı zamanda organizasyonumuzu da geliştirmeye çalışacağız. Galibiyetten ötürü bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum.”