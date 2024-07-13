Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması

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Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Macaristan kampında oynanan ve 3-1 kazanılan Zeleznicar Pancevo maçının ardından transfer konusuna değindi.

Avcı, bu sezon 55 maç oynayacaklarını belirterek, pivot santrforun ilk hafta kadroda olmasının şart olmadığını, doğru zamanda doğru oyuncuyu transfer etmek istediklerini vurguladı. Enis Destan, Umut Bozok ve Draguş gibi oyuncuların farklı santrfor özelliklerine sahip olduğunu belirten Avcı, “Resmin bütününde böyle bir oyuncunun bizimle olması gerekiyor,” dedi.

Sağ bek pozisyonunda Ozan Tufan’ın performansını değerlendiren Avcı, Ozan’ın her geçen gün daha iyi oynadığını ve bu mevkide de başarılı olduğunu ifade etti. Avcı, “Önceliklerimiz var ama fırsat transferi çıkarsa, yerli veya yabancı, değerlendirmek istiyoruz. Mevcut oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

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