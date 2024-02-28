Abdullah Avcı'dan Onuachu ve transfer açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Abdullah Avcı'dan Onuachu ve transfer açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçında sakatlanan Onuachu ve transfer konusunda bilgiler verdi.

Trabzonspor’un teknik patronu Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir’i 1-0 yenerek yarı finale çıktıkları maç sonrası konuştu.

Avcı, iyi bir performans sergilediklerini belirterek, “Çok sevinçliyiz, turu geçtik. Beşiktaş maçıyla birlikte oyunumuz iyileşti. İlk devrede baskıyı doğru uyguladık. Net fırsatlar yakaladık. İlk devrede farkı açabilirdik. Tekrarlı atakları daha çok yapmamız lazımdı. Golü uygun zamanda bulduk, başka şanslar da oldu. Rakibe pek pozisyon vermedik. Savunmayı ve hücumu doğru yaptık, bunun karşılığında turu geçtik. Şimdi yarı final var. Trabzonspor, bu kupaları kazanarak büyüklüğünü göstermiştir. Bu kupa bizim için önemli bir hedef. Hedefimize doğru ilerliyoruz. Trabzonspor, inatçıdır, pes etmez. Mutluyuz. Başakşehir’e bundan sonra başarılar dilerim. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar bizimle olduğu sürece biz daha güçlüyüz.” diye konuştu.

Maç sırasında sakatlanan Umut Güneş ve Paul Onuachu hakkında bilgi veren Avcı, “Umut Güneş çok gelişti, ona teşekkürler. Bardhi bize destek oluyor. Umut çalışmasının karşılığını alıyor. Kafasına top çarptı, tomografiye gitti. Onuachu’nun MR’ı çekilecek. Yarın daha net bilgi verebiliriz.” dedi.

Son olarak transfer planları hakkında da konuşan Avcı, “Bunun bir felsefesi olmalı, biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. İstediğimiz oyuncu tiplerini belirttik. Çok çalışıyoruz, hızla ilerliyoruz. Umarım iki sene önceki kadroyu kurarız” şeklinde konuştu.

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