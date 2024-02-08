Abdullah Avcı'dan TFF'ye olay sözler: Süper Kupa maçından sonra hastalandılar!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Abdullah Avcı'dan TFF'ye olay sözler: Süper Kupa maçından sonra hastalandılar!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından TFF'yi eleştirdi, camiaya seslendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda; Gençlerbirliği engelini zor da olsa 2-1'lik skorla geçerek yarı finale çıkan Trabzonspor'da; teknik direktör Abdullah Avcı flaş açıklamalar yaptı.
Öncelikle Eryaman Stadı'nın zemini ile ilgili konuşan tecrübeli hoca, TFF'yi eleştirdi, "Bu zeminde ne Ankaragücü, ne Erzincanspor ne de Gençlerbirliği oynamak istiyor. TFF bu konuyla ilgili ne yapıyor? Uzun zamandır bir bilgilendirme yok. Hatta Süper Kupa finalinden sonra hiç sesleri çıkmıyor, hastalandılar diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Avcı camiaya da şu sözlerle seslendi: "Trabzonspor vazgeçmez, vazgeçmeden devam edecek. Bu geçiş döneminde taraftarın Trabzonspor'a sonuna kadar destek olacağına inanıyorum. Trabzonspor'da çok önemli duygular yaşadım. Ben Trabzonspor'a borçluyum, Trabzonspor bana borçlu değil. Büyük bir camia. Taraftar bize bu desteği verdiği sürece adım adım doğru işler yapacağız. Geldiğimiz noktadan daha yukardayız, ama Trabzon'un beklentileri fazladır. Bunu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."

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