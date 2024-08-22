Abdullah Avcı'ya sürpriz destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Avcı'ya sürpriz destek

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'un St. Gallen ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Trabzonspor bu akşam saat 22.00'de başlayacak maçta UEFA Avrupa Konferans Ligi play off ilk maçına çıkacak. İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle karşılaşacak olan Bordo-Mavili ekibin sürpriz bir ziyaretçisi vardı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen İtalyan teknik adam, kendisiyle takımın son durumu, Türk futbolu ve milli takımı ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişi yaptı ve deplasmanda oynanacak müsabakada Trabzonspor'a başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu akşam oynanacak St. Gallen - Trabzonspor karşılaşmasını St. Gallen Arena'da izleyecek.

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