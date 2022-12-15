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  • Abdullah Gül’den ‘İmamoğlu’ çıkışı: Büyük bir haksızlık, düzelteceklerine inanıyorum

Abdullah Gül’den ‘İmamoğlu’ çıkışı: Büyük bir haksızlık, düzelteceklerine inanıyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendirdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 00:51
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Abdullah Gül’den ‘İmamoğlu’ çıkışı: Büyük bir haksızlık, düzelteceklerine inanıyorum

Abdullah Gül’den ‘İmamoğlu’ çıkışı: Büyük bir haksızlık, düzelteceklerine inanıyorum
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ?2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, sanık İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Partili isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu’nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK’nın “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

ABDULLAH GÜL: ÜST MAHKEMELERİN BU YANLIŞI DÜZELTECEKLERİNE İNANIYORUM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuyla ilgili sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Gül, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu’na değil Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum”

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