Abdullah Gül’e yakın isim Fehmi Koru’dan Erdoğan’ı küplere bindirecek sözler

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), yıllardır fiili kontrolünde tuttuğu İdlib'den Kasım ayının son haftasında başlattığı operasyonlarla başkent Şam’ı ele geçirerek, Beşar Esad rejimini devirdi. Yönetiminin düşüşüyle birlikte, Esad ailesiyle birlikte Suriye’yi terk ederek Rusya’ya sığındı. Böylece Suriye’de 61 yıldır hüküm süren Baas rejimi sona erdi.

Rejim karşıtı hareketlerin güç kazandığı bu süreçte, eski Dışişleri Bakanı ve bir dönem devlet başkanlığı yardımcılığı yapmış olan HTŞ lideri Ahmed el-Şaraa dikkat çeken isimlerden oldu.

Ahmed el-Şaraa

Suriye'de yeni bir dönemin kapısını aralamak istediğini belirten el-Şaraa, geçtiğimiz yıllarda rejimle bağlarını kopararak muhaliflerin sözcüsü olma yolunda bazı adımlar atmıştı. Şaraa’nın özellikle laiklik, siyasi çoğulculuk ve demokratik bir anayasa çağrıları, hem içeride hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Bu öneriler, Arap dünyasında daha önce “Arap Baharı” hareketleri sırasında tartışılan ve genellikle dışlanan fikirleri yeniden gündeme getirdi.

Suriye’deki bu dönüşüm yakından takip edilirken, Karar yazarı Fehmi Koru, konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Fehmi Koru

ARAP BAHARI'NI HATIRLATTI

Bu süreçte akıllara 2011’deki “Arap Baharı” sırasında yaşanan Mısır deneyiminin geldiğini belirten Koru, o dönemler ‘Arap baharı’ sırasında Mısır’da Hüsnü Mübarek rejiminin yıkılarak, yerine seçimle Müslüman Kardeşler (MK) yönetiminin geldiğini hatırlattı.

"MISIR'DA İŞE YARAMADI, SURİYE'DE YARAYACAK MI?"

Değişim sırasında Türkiye’den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli isimlerin Kahire’ye gidip yeni yöneticilerle görüştüklerini vurgulayan Koru, Erdoğan’ın Kahire’de “Karşılarına çıktığı dünya medyasına, görüştüğü muhataplarına yeni anayasada laiklik ilkesi bulunması tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı” sözlerini yeniden gündeme getirdi.

“Ahmed el-Şaraa’nın şimdilerde herkese mülayim gelen görüşleri bana Mısır’da yapılmış telkinleri hatırlatıyor” diyen Koru, bu görüşlerin orada işe yaramadığını belirtti. Koru, ayrıca “Suriye’de yarar mı, göreceğiz” diye de yeni bir soruyu gündeme taşıdı.