Abdullah Gül'ü çileden çıkaran olay. Sessizliğini bozup isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Gül'ü çileden çıkaran olay. Sessizliğini bozup isyan etti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde onlarca kez alkışlarla kesilen konuşmasını sert sözlerle eleştirdi, Gazze'deki şiddet olaylarını hatırlatarak "Bu gece ABD Kongre'sinde utanç verici bir gösteri izledik" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Gül, "Bu gece ABD Kongresi'nde utanç verici bir gösteri izledik" ifadesini kullandı ve İngilizce bir paylaşım yaparak Netanyahu'nun konuşmasının tam onlarca kez alkışlarla kesilmesine sert eleştiriler yöneltti. Gül, Netanyahu'yu "soykırım suçlusu" ve "çocuk katili" olarak niteledi.

Abdullah Gül, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Çarşamba günü ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'ın Netanyahu hakkında savaş suçlarından tutuklama emri talep etmesine vurgu yaptı.

"AMERİKA DÜNYAYA KARŞI KENDİNİ BİR KEZ DAHA REZİL ETTİ"

Gül, ABD'nin Netanyahu'yu ağırlayarak kendisini bir kez daha rezil ettiğini belirtti. Gül'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bu gece ABD Kongresi'nde, UCM savcısının tutuklama emri talep ettiği soykırım suçlusunun konuşmasına tanık olduk. Amerika, bir çocuk katili için dünyaya karşı kendini bir kez daha rezil etti."

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İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 39 BİNİ AŞTI

Netanyahu bu hafta ABD'deki temasları sırasında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı savunmuş ve İsrail-ABD ittifakını övmüştü. Netanyahu, Gazze'deki çatışmaları "iyilik ve kötülük", "medeniyet ve barbarlık" arasında bir savaş olarak tanımlamıştı. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bini geçti.

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