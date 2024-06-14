Abdüllah Gül’ün Erdoğan’a teklifi ortaya çıktı! Sahalara dönüyor

Geçtiğimiz günlerde üç partinin birleşip başına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği iddiası gündeme gelmişti.

Gül'ün, "Erdoğan sonrası" döneme hazırlık yaptığı, ayrıca Erdoğan'a bizzat telefon açıp amacını açık açık söylediği ileri sürülmüştü.

Ankara kulisleri Abdullah Gül iddiasıyla yeniden hareketlendi. DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi konuşulurken yeni partinin liderliğini Abdullah Gül'ün üstleneceği konuşuluyor. Dahası, Abdullah Gül'ün yeni parti hazırlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda söylediği öne sürüldü.

Ekonomim’in haberine göre; Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül’ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı hatta seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve bu düşüncesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı iddia edildi.

AKP’NİN DE ADAYI OLMAK İSTİYOR

Meclis erken seçim kararı almazsa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olamayacağı için Gül’ün AKP oylarına da talip olacak şekilde aday olmak istediği belirtiliyor.

Hatta Gül’ün, AKP’nin de adayı olmak istediği, bunu da yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.

AK Parti kaynakları ise söz konusu iddiaları ciddiye almadıklarını dile getirdiler. Kaynaklar, “Parti kurabilir ama AK Parti’nin adayı olamaz” yorumunda bulundular.