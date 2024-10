Abdullah Gül’ün eşine İngiltere'de hırsızlık şoku! Para dolu zarflar içerisinde…

Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere'de ülkeden çıkış yaptıkları sırada hırsızlığa uğradı. Para dolu zarfları İngiltere polisi tarafından çalınan Hayrünnisa Gül, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne iletti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte İngiltere'ye giden Hayrünnisa Gül, ülkeden çıkış yaptıkları sırada hırsızların hedefi oldu. Para dolu zarfları polis tarafından çalınan Hayrünnisa Gül, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne iletti. Yazar Talat Atilla’ın iddiası ile gündeme gelen olay, Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar tarafından da teyit edildi. Güvenliği geçtikten sonra Hayrünissa Gül, arama yapılan çantasında üç adet zarfın olmadığının farkına vardı.

"ZARF İÇİNDE STERLİN VE EURO VARDI"

13 Eylül'de çiftin İngiltere'den ayrıldığı esnada olay gerçekleştiğini söyleyen Birol Avşar, "Zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor" söyleminde bulundu.

Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak için eşi ile İngiltere'ye gitmişti.

I attended the annual Board of Trustees meeting of the Oxford Center for Islamic Studies in the UK. The Center, which will celebrate its 40th anniversary, continues to conduct important academic studies on the Islamic world and Islamic sciences. pic.twitter.com/zLaZp0OGsc