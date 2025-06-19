Abdullah Kavukçu Victor Osimhen'e rest çekti!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, forma sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kavukçu, taraftarların ve camianın çok istediği Victor Osimhen transferi için flaş sözler kullandı.



LEROY SANE TRANSFERİ



Kavukcu, transfer konusunda, "Leroy Sane transferi Ocak ayında başladı ve hocamızın ilk sırasındaydı. Çok gizli transfer süreci yürüttük. Bunu çok güzel bir şekilde başardık. Çok farklı rakamlar vardı masada, Arsenal vardı. Sane geldiği dönem hemen başka transferler konuşuldu. Acele etmemiz lazım. Biz bu seneyi ve önümüzdeki seneyi planlıyoruz. Bu sene yaptığımız transferlerin rakamları, seneye önümüze çıkmamalı." dedi.Sözlerine devam eden Kavukcu, "Transferde son karar başkanın. Hocamız ve başkanımızla konuşarak transferler belirleniyor. İbrahim Hatipoğlu sabah sporunda sakatlık geçirdi. Maruf Bey var, hocamız var." dedi.



Abdullah Kavukcu, "Avrupa basını Leroy Sane'yi konuşuyor, biz de ise farklı isimler konuşuyor. Sabah, akşam sürekli farklı isimleri getiriyorsunuz. Leroy Sane, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Nereye geldiğini çok iyi biliyor. Galatasaray bir oyuncuya gitmeden artık hepsi gelmek istiyor. Çünkü projemiz çok büyük. Başkanın üç senede koyduğu proje, geldiğimiz ekonomik durumu gösteriyor. Galatasaray bugün çok farklı bir yere geldi." ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN



Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen ile ilgili "Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'ten de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.



Abdullah Kavukcu, sözlerine, "Fenerbahçe'de ve farklı kulüplere bakınca, oradaki destekler Galatasaray'da gün yüzüne çıkmıyordu. Galatasaraylı insanları bir araya getirerek destek almaya çalışıyoruz. Başkanıma söylüyorum ve o da gerekeni yapıyor." ifadeleriyle devam etti.

SPONSOR DESTEĞİ

Basın toplantısında daha sonra yeniden söz alan Abdullah Kavukcu, "Transferde bu sene sakin olun, bizi baskılamayın! Bu sene yalanlama yapacağız. Karşı rakipler anlaştıkları oyuncuyu transfer çalımı gibi göstermeye çalışıyor. Victor Osimhen dışında bir forvetle görüşüyoruz. Yarın Osimhen olmadı, inşallah olacak ama çok iyi rakamlara çıkabildik. Olmadığı zaman bu parayı başka yere vereceğiz gibi bir durum yok. Sponsorlarla sadece Osimhen üzerinden konuştuk." dedi.



"ALLAH BİZE BÜYÜK FIRSAT VERDİ"

Abdullah Kavukcu, ayrıca, "Hatamızı, günahımızı transfer bitince konuşalım. Siz de taraftarı buna göre yönlendirin. Allah, bize büyük bir fırsat verdi. Pardon da Bayern Münih'te oynayan oyuncuyu getirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz. Rahat olun. her bölgede farklı isimler var ama öncelik Osimhen ve kaleci." diye konuştu.



Abdullah Kavukcu, Osimhen ile ilgili sözlerine, "Victor Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var, o da başkanım ve bizde. Bizim B planlarımız var." diye devam etti.

ALVARO MORATA



Kavukcu, hakkında ayrılık haberleri çıkan Alvaro Morata için, "Alvaro Morata, bizim oyuncumuz ve onu bırakmak istemiyoruz. Galatasaray'ın kimseye bedava vereceği oyuncu yoktur. Bize gelen şu an Morata ile ilgili bir şey yok. Bana sezon sonu Morata iddiaların aksine 'İyi ki' gelmişim dedi." sözlerini sarf etti.