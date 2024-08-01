Abdullah Yıldırmış kahretti

Kaynak: AA
Abdullah Yıldırmış kahretti

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, ilk turda ABD'li Brady Ellison'a yenilerek elendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bireyselde ilk turdaki maçını kaybederek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay son 64 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibine 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28'lik setler sonucunda 6-2 yenilen milli sporcu, oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazanmıştı.

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