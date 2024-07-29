Abdürrahim Albayrak Galatasaray'ı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Fotospor
Abdürrahim Albayrak Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'nun yerine Abdürrahim Albayrak'ın adı gündeme geldi. Ancak, Eray Yazgan ve Can Natan'ın öncülüğündeki dört yönetici, "Albayrak gelirse istifa ederiz" tehdidinde bulundu.

Elias Jelert'in transferi tansiyonu bir nebze düşürse de, İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün ikilisinin yetersiz görülmesi kulüpte tartışmalara yol açtı. Asbaşkan Metin Öztürk, kardeşini Dursun Özbek'in danışmanlığına getirecek kadar kulüpte etkili olurken, Hamit Altıntop'u Sportif Direktörlük için önerdi.

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ'ye Abdürrahim Albayrak'ı teklif etti. Ancak Altıntop'un ismi Özbek'i geçemedi. Albayrak'ın adı gündeme geldiğinde, Eray Yazgan ve Can Natan'ın başını çektiği dört yönetici, "Albayrak gelirse istifa ederiz" tehdidinde bulundu.

Camiada, Dursun Özbek'in yeni yönetimi için "cam tavan" yorumları yapılıyor. Çok rahat kazanmış gibi görünen ancak içinde birçok farklı fraksiyonu barındıran Özbek'in yönetiminin her an parçalanabileceği konuşuluyor.

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