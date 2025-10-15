Dünyanın en güçlü pasaporta sahip ülkeleri belli oldu. Henley Pasaport Endeksi 2025 listesinde en güçlü pasaport Asya ülkelerine ait. Singapur, 193 ülkeye vizesiz erişim hakkıyla zirvede yer alırken, Güney Kore 190, Japonya ise 189 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla onu takip ediyor. Bu tablo, küresel seyahat ve diplomatik ilişkilerde Asya’nın yükselişini ortaya koyuyor.

ABD İLK 10'A GİREMEDİ

ABD pasaportu tarihinde ilk kez ilk 10 sıralamasının dışında kaldı. Bu düşüş, yumuşak güç dengelerinin Batı’dan Doğu’ya kaydığının en net işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD daha önce 7’nci sıradayken bu yıl 12’nci sıraya gerileyerek, Fransa, Hollanda, Belçika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Türkiye ise listenin 51. sırasında yer aldı.

VİZE UYGULAMALARI DÜŞÜŞE SEBEP GÖSTERİLİYOR

ABD, 2014 yılında liste başındayken 2025 Temmuz itibarıyla hâlâ ilk 10’daki yerini koruyordu. Ancak son dönemde bir dizi vize düzenlemesi ve karşılıklılık uygulamaları, ABD’nin sıralamasını düşürdü. Nisan ayında Brezilya, ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarının vizesiz giriş hakkını kaldırdı. Çin, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine vize muafiyeti tanırken ABD’yi listeye dahil etmedi. Papua Yeni Gine, Myanmar, Somali ve Vietnam gibi ülkelerin uyguladığı değişiklikler de ABD pasaportunun gücünü düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD’de geçerli vizesi bulunan 55 milyon kişiyi 'olası ihlaller' açısından incelemeye almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm vize sahiplerinin sürekli denetime tabi olduğunu ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde vizelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

Trump’ın sert göçmen politikaları, bazı turistlerin ABD’yi ziyaret etmekten vazgeçmesine neden olmuştu.

"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİMİN GÖSTERGESİ"

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, CNN International'a yaptığı açıklamada “ABD pasaportunun son on yıldaki zayıflaması sadece bir sıralama değişimi değil; küresel hareketlilik ve yumuşak güç dengelerinde köklü bir değişimin göstergesi” ifadelerini kullandı.

İŞTE 2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1- Singapur (193 ülke)

2- Güney Kore (190)

3- Japonya (189)

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

5- Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

7- Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185)

8- Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184)

9- Kanada (183)

10- Letonya, Lihtenştayn (182)

11- İzlanda, Litvanya (181)

12- ABD, Malezya (180)