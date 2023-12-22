ABD’ye Kızıldeniz’de Husi saldırıları için 20 ülke destek verecek

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
ABD’ye Kızıldeniz’de Husi saldırıları için 20 ülke destek verecek
Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de ticaret gemilerini hedef alması üzerine ABD, "Refah Muhafızı Operasyonu" başlattı. 20’ye yakın ülke ABD’ye destek verecek.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Kızıldeniz’de ticaret gemilerine Husi militanlarının yaptığı saldırılar dünya ticaretini derinden etkileyince ABD harekete geçti. Denizyollarını güvence altına almak isteyen ABD, ‘Refah Muhafızı Operasyonunu’ başlatırken, 20’ye yakın ülke destek vereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Pat Ryder, "Şu anda 20'den fazla ülke koalisyona katılmayı kabul etti" dedi.

İran destekli Husi milislerinin uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılarının artmasının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta başında Kızıldeniz'de gemi taşımacılığını korumak için "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında bir koalisyon kurulduğunu duyurdu.

ABD liderliğindeki koalisyonda halihazırda Bahreyn, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Hollanda, Norveç ve Seyşeller yer alıyor. Yunanistan ve Avustralya da ittifaka katılmak istiyor. İspanya yalnızca bir AB veya NATO misyonunda yer almak istediğini açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsüne göre federal hükümet de koalisyona katılmayı düşünüyor.

Pentagon sözcüsü Ryder, Yemenli milislerin "dünya çapındaki ulusların refahına ve ekonomik refahına saldırdığını" söylerken Husileri, haydutlara benzetti.

Pentagon'a göre Husi milisleri, İsrail ile radikal İslamcı grup HAMAS arasındaki savaşın başlamasından bu yana 10 ticaret gemisine 100’den fazla insansız hava aracı ve roket saldırısı düzenledi. Husiler, Gazze Şeridi'ne daha fazla yiyecek ve ilaç taşınmasına izin verilmediği takdirde İsrail'e giden her gemiye saldırmakla tehdit ediyor.

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