ABD'yi sarsan 'Filistin' istifası! Zehir zemberek açıklama

Zehir zemberek açıklamayla 'Filistin' istifası!

Maryam Hassanein, ABD İçişleri Bakanlığı Özel Asistanı olarak görev yaparken, ABD hükümetinin İsrail politikasına yönelik eleştirileri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Hassanein, "Müslüman bir Amerikalı olarak, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü eylemleri finanse etmeye ve bunu mümkün kılmaya devam eden bir yönetimde çalışamayacağım" şeklinde konuştu.

Hassanein, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki eylemlerine son 9 aydır sessiz kaldığını ve destek verdiğini belirterek, "Biden-Harris yönetimine, sesim ve farklı bakış açımın adalet arayışına katkıda bulunacağına inanarak katıldım. Ancak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemler boyunca, bu yönetim Filistinliler için özgürlük ve adalet talep eden personelin seslerini dinlemek yerine mevcut durumu korumayı tercih etti. İsrail'in uzun süren şiddet eylemleri sonucunda 37 binden fazla Filistinlinin ölümü ve milyonlarca Filistinlinin kasıtlı olarak aç bırakılmasından sonra, topluluğumu anlamlı bir şekilde temsil etmenin ve sesimi duyurmanın tek yolunun ayrılmak olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hassanein, Biden'ın savaşı durdurmak yerine finanse etmeyi tercih ettiğini vurgulayarak, "ABD'deki Arap ve Müslüman topluluklar, İsrail ordusunun Gazze'de camileri, kiliseleri, hastaneleri, oyun alanlarını ve okulları hedef alarak şehirleri yok etmesini ve ABD tarafından sağlanan silahlarla binlerce insanı öldürmesini şok içinde izledi. Başkan Biden, bu cinayetleri durdurmak için ABD'nin etkisini kullanmak yerine şiddeti finanse etmeye devam etti ve Filistinli Amerikalılara karşı nefret suçlarını körükleyen Arap karşıtı ve İslamofobik söylemleri tekrarladı. Bu duygular, dış politikamızın bir parçası haline gelmiş ve Filistinlilerin hayatlarına karşı gösterilen tuhaf umursamazlıkla iç içe geçmiştir" dedi.

Ayrıca, ABD'deki Müslüman ve Arap toplumunun Biden'ı seçme sebebinin, kampanyasının adalet vaadi olduğu belirtildi.