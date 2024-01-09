ABD'yi sarsan sinagog olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'yi sarsan sinagog olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
New York'taki 70 Eastern Parkway adlı sinagogda bulunan gizli tünellere ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tünellerde üzerinde kan lekeleri olan yataklar ve bebek puseti bulundu.

ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altında gizli bir tünel olduğu ortaya çıktı. Kaçak kazılan tüneli kapatmak için gelen işçi ve polis ekiplerine tapınaktaki Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan arbedede olayla ilişkili 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kazıların yapıldığı bazı bölümlerde bulunan kanlı ve eski yataklar dikkat çekti.

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New York'ta Brooklyn Crown Heights'ta 770 Eastern Parkway adresinde bulunan ve Yahudilerin sıkça kullandığı "Chabad-Lubavitch Dünya Karargahı" adlı sinagog polis baskınına uğradı.

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Baskın esnasında sinagogun altına kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu arada polise direnen ve aralarında sinagogda okuyan öğrencilerin de bulunduğu tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

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6 AY ÖNCESİNDEN KAZDIKLARI İDDİA EDİLİYORMUŞ

Sosyal medya hesaplarında pandemi döneminde tünellerin ibadet amacıyla veya kadınların görünmeden içeri girmesi için gizlice kazıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Diğer yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünel kazılarıyla ilgili çalışmaların olduğu iddia ediliyordu.

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KANLI YATAKLAR BULUNDU

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde, kazılan bazı bölümlerdeki üzerinde kan bulunan ve ayrıca kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümleri dikkat çekti.

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