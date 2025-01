Aberdeen galibiyet hasretini 10 maça çıkarttı

Aberdeen, son dokuz maçta galibiyet alamadığı bir dönemin ardından, Motherwell'a karşı 2-0'lık mağlubiyetle tekrar hayal kırıklığı yaşadı. Bu kötü performans, teknik direktör Jimmy Thelin'in takımının "bazı sorunları çözmesi gerektiği" açıklamasıyla dikkat çekti. Ancak Thelin, takımının kötü gidişatına rağmen toparlanabileceklerine olan inancını koruyor.

İlk yarıda, Ewan Wilson'ın etkili bir şekilde ağları bulmasıyla Motherwell öne geçti. Tony Watt'ın ortasında top, Moses Ebiye'yi geçti, ancak Wilson dikkatli bir şekilde pozisyon alıp topu ağlara gönderdi. Bu gol, Aberdeen için zor bir başlangıcın işareti oldu. Ayrıca, Slobodan Rubezic'in rakip oyuncuya başıyla müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart, Aberdeen'in işlerini daha da zorlaştırdı.

İKİNCİ YARIDA DA ETKİLİ PERFORMANS

İkinci yarıya, 10 kişi kalan Aberdeen daha etkili bir oyun sergilemeye çalıştı. Leighton Clarkson'ın şutunun direkten dönmesi, Aberdeen'in şanssızlığını gösterdi. Ancak, Motherwell'ın genç oyuncusu Tawanda Maswanhise'nin güçlü bir vuruşla skoru 2-0'a taşıması, maçın kaderini belirledi. Maswanhise, uzun bir topu kontrol edip açıyı bulduktan sonra güçlü bir şutla takımını rahatlatan golü attı.

Motherwell'ın hızla başlayan oyununu, ilk yarıda etkili bir şekilde sürdürmesi dikkat çekiciydi. Maç boyunca yaratıcı ve çevik bir hücum gücü sergileyen ev sahibi ekip, özellikle Maswanhise ve Wilson'ın katkılarıyla rakibine zor anlar yaşattı.

