Ünlü moda zinciri iflas etti. Onlarca mağazası ve çalışanı var

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Ünlü moda zinciri iflas etti. Onlarca mağazası ve çalışanı var

Almanya’da geleneksel kostüm perakendecisi Dollinger, ekonomik sorunlar ve kira yükü nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Şirket, öz yönetimle faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde, Bad Reichenhall merkezli moda zinciri Dollinger, mali krizle boğuşmasının ardından iflas başvurusunda bulundu. Geleneksel Bavyera kostümleriyle tanınan şirket, Traunstein Bölge Mahkemesi’ne öz yönetim altında iflas süreci için başvurdu.

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Dollinger, Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Reit im Winkl, Ruhpolding, Salzburg ve Traunstein’daki yedi şubesinde faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Şirketten yapılan basın duyurusunda, mağazaların normal işleyişine devam edeceği ve müşterilere kesintisiz hizmet sunulacağı vurgulandı.

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İflasın temel nedenleri arasında, ekonomik olmayan kira sözleşmeleri ve pandemi döneminde alınan koronavirüs yardımlarının geri ödenmesi ihtimali gösteriliyor. Uzmanlar, şirketin uzun süredir yüksek kira maliyetleriyle mücadele ettiğini ve bu durumun mali yapıyı zayıflattığını belirtiyor. Ayrıca, sektördeki değişen tüketici alışkanlıkları ve online alışverişin yükselişi de Dollinger gibi geleneksel perakendecileri zor durumda bırakmış olabilir.

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Kathrin ve Sebastian Proft çifti, 2012’den beri üçüncü nesil olarak şirketi yönetiyor. Devraldıklarında mali tablo zaten kırılgandı. Bu süreçte ürün yelpazesini sürdürülebilir markalara ve kendi üretimine yönelten Dollinger, ayakta kalmak için çaba sarf etti.

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2019’da Salzburg merkezli Moser’i satın alarak büyümeye çalışsa da, aynı dönemde Esprit mağazalarını kapatma kararı aldı. 2024’te ise bazı şubeler kepenk indirdi.

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Önümüzdeki haftalarda, mahkeme tarafından atanacak kayyum, şirketin geleceğini şekillendirecek. Çalışanların ve şubelerin durumu, iflas sürecinin seyrine bağlı olarak netleşecek. Dollinger’in yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çalıştığı ve bölgedeki istihdama katkı sağladığı biliniyor.

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Yerel halk, markanın kültürel miras açısından önemine dikkat çekerken, iflasın bölge ekonomisini olumsuz etkileyebileceği endişesi taşıyor. Şirket, öz yönetimle yeniden yapılandırma sürecini başarıyla tamamlayarak toparlanma umudunu koruyor. Ancak, uzmanlar bu tür süreçlerin risklerle dolu olduğuna işaret ediyor.

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