Yeni sezonun en iddialı projesi A.B.İ daha yayın hayatına başlamadan krizleriyle manşetlerde yerini aldı. Çekimleri süren dizinin görüntü yönetmeni Burak Kanbir'in diziyi bıraktığı öğrenildi.

‘DİZİSİ PROJESİ İLE HERHANGİ BİR İLİŞKİM KALMAMIŞTIR'

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaşacağı projede bir bir ayrılıklar yaşanıyor. Görüntü yönetmeni Burak Kanbir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda '1 Aralık itibari ile görüntü yönetmeni olarak çalıştığım A.B.İ tv dizisi projesi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Melih Özyılmaz'da projeden ayrıldığını açıklamıştı.

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU

Dizide ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi anlatılıyor.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu cerrah Doğan Hancıoğlu’nu, Afra Saraçoğlu avukat Çağla Öncü’yü canlandırıyor.

YAŞ FARKI TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Dizi daha başlamadan Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

Amsterdam dönüşü İstanbul Havalimanı’nda kameralara görüntülenen A.B.İ dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu “Sette her şey yolunda. Ortaya güzel bir iş çıkacağına inanıyorum” dedi.

Partneri hakkındaki sorulara ise, “Kenan Bey çok sevdiğim bir meslektaşım. Set ortamında çok uyumluyuz. Enerjimiz iyi, her şey yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı.