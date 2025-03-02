Abi kardeş kavgasında kan aktı! Bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Abi kardeş kavgasında kan aktı! Bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta Serkan Furkan Doğan (24), tartıştığı kardeşi B.D. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kılavuz Mahallesi'nde dün gece saatlerinde B.D. ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D., ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2-005.jpg

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...
Oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı