A.B.İ. dizisinin çekimleri sürerken, başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu Amsterdam dönüşü havalimanında kameralara görüntülendi. Muhabirlerin doğum günü sürpriziyle karşılaşan Saraçoğlu kendisi için pasta alındığını görünce çok mutlu oldu.

Ardından ünlü oyuncu hem set ortamı hem de partneri hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Saraçoğlu “Sette her şey yolunda. Ortaya güzel bir iş çıkacağına inanıyorum” dedi.

Dizi daha başlamadan senarist ve yönetmen ayrılıklarıyla konuşulmuş, ayrıca Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sosyal medyada çok tartışılmıştı.

Havalimanında görüntülenen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Gazete Magazin muhabirlerinin sorularına yanıt verdi.

‘ENERJİMİZ İYİ, HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR’

Saraçoğlu, partneri Kenan İmirzalıoğlu hakkında gelen soruya ise “Kenan Bey çok sevdiğim bir meslektaşım. Set ortamında çok uyumluyuz. Enerjimiz iyi, her şey yolunda gidiyor” dedi.

Bu sözler, ise yaş farkı tartışmalarının sette sorun yaratmadığını gösterdi.

DAHA BAŞLAMADAN GÜNDEM OLMUŞTU

Dizi henüz yayın hayatına başlamadan dizinin senaristi ardından da yönetmenin ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olaylara rağmen ünlü oyuncu her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

MUHABİRLERDEN OYUNCUYA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Hafta sonu Amsterdam’dan dönen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Güzel oyuncu muhabirlerin doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Kendisi için alınan pastayı görünce çok mutlu olan Saraçoğlu, “Çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz” diyerek teşekkür etti.