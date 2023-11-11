Ablasına 'kendimi öldüreceğim' diyen şahıs intihar etti

Elazığ’da ablasını arayarak ‘kendimi öldüreceğim’ diyen şahıs evin içerisine asılı halde bulundu. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: İHA
Ablasına 'kendimi öldüreceğim' diyen şahıs intihar etti

Olay, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre Murat A. (38), ablasını arayıp "kendimi öldüreceğim" dedi.

Bunun üzerine ablası hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. Hızla bir şekilde adrese giden ekipler şahsı ipe asılı halde buldu.

İpten indirilen ve özel bir hastaneye kaldırılan Murat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen adamın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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