Şeyma Subaşı'nın kazancı dudak uçuklattı. Abonelik ücretine zam yapmıştı

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, Instagram’da abonelik sistemine geçti ve özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL'ye çıkarmıştı. Subaşı’nın nisan ayındaki aylık kazancı sadece bu sistemden 27 milyon TL’ye ulaştı.

Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da yer almıştı. Subaşı geçtiğimiz günlerde fenomen Meriç Keskin’i engellemesi ile gündem oldu.

