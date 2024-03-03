Aborjin kökenli Felix Auburn Müslüman oldu

Kaynak: İHA
Aborjin kökenli Felix Auburn Müslüman oldu
Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan Aborjin kökenli Felix Auburn Müslüman oldu.


Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan Aborjin kökenli Felix Auburn arkadaş çevresinden etkilenerek İslam dinini araştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığına başvuru yapan Felix için Gelibolu Camii'nde ihtida merasimi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Camii İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç Felix'e İslam dini hakkında açıklamalar yaptı. Kelime-i Şehadet getiren Felix, Müslüman oldu.
Felix Auburn'a ihtida belgesinin yanı sıra Abdülhalim Erkoç tarafından İslam dini hakkında yazılmış İngilizce Kur'an-ı Kerim ve ilmihal kitapları hediye edildi. Erkoç, kendisine Müslümanlığı en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulunarak Felix'i tebrik etti.

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